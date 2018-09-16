16.09.2018 17:09

В пригороде Харькова орудует жестокая банда (ФОТО)

Шайка в балаклавах избивает людей.



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Как сообщают в соцсетях, в центре Чугуева (район автостанции) 16 сентября около 1:00 ночи, на молодого парня напали около 15 человек в балаклавах с бейсбольными битами, и жестоко его избили.

Очевидцы приступления моментально вызвали скорую помощь.

Молодому человеку нанесли серьезные травмы, но он оставался в сознании и даже успел дать короткое интервью.

Напомним, раннее по слухам двум наркозависимым жителям Чугуева были нанесены тяжкие телесные повреждения от чего в последствии они скончались: девушка-наркоманка по прозвищу "Вишня", и наркозависимый инвалид по прозвищу "Клоп".

Было еще два нападения на наркозависимых по тому же подчерку "маски и биты", на которых были совершены нападения, но они не обращались в полицию.

Но потерпевший может быть не накроманом, а просто случайной жертвой банды.