17.09.2018 09:08

В центральном парке им. Горького состоялось семейный праздник безопасности для спасателей и харьковчан (ФОТО)

15 сентября в Харькове на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького прошел праздник безопасности, посвященное профессиональному празднику - Дню спасателя.



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Организаторами мероприятия стали Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, Национальный университет гражданской защиты Украины, Харьковская областная организация Добровольного пожарного общества Украины и администрация Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.

Это мероприятие собрало много людей, особенно детворы. Спасатели и харьковчане посетили вместе со своими семьями, чтобы насладиться ярким шоу.

Во время насыщенной программы дети и взрослые больше узнали об истории развития спасательного дела Харьковщины, а также о том, каким образом следует себя вести в случае возникновения чрезвычайной ситуации, чтобы сохранить свою жизнь. Для них профессиональные спасатели организовали показ возможностей своей современной техники и оборудования, боевые умения и навыки. Люди воочию увидели работу пожарных, верхолазов, пиротехников, психологов, медиков медицины катастроф, кинологов, химиков, а также волонтеров Красного Креста, которые неоднократно вместе со спасателями работали в зоне возникновения чрезвычайных ситуаций.

Гости имели возможность также лично принять участие в мастер-классах от психологов и медиков, испытать на прочность спасательные веревки и попытаться добраться с помощью них высоты, познакомиться с четвероногими спасателями, погладить их и даже попробовать покормить, вести за поводок, сделать совместную фотографию .

Изюминкой мероприятия стал показ спасательной ретротехники 50-60 лет, настоящей гордости Харьковских спасателей. На нее можно было не только посмотреть, но и осмотреть изнутри, посидеть за рулем. Вся она прибыла на праздник своим ходом и при необходимости еще способна показать себя в деле.

На центральной аллее возле сцены проходили интересные конкурсы, игры, развлечения, которые помогли понять детям и взрослым, которые бывают чрезвычайные ситуации и как правильно себя вести в случае их возникновения.

На протяжении всего мероприятия раздавался праздничный концерт. Перед спасателями и гостями мероприятия выступали творческие коллективы Национального университета гражданской защиты Украины и Учебного центра оперативно-спасательной службы ГСЧС Украины, детские творческие коллективы и команда дружины юных пожарных.

Все присутствующие получили от праздника массу удовольствия и положительных эмоций. А самым счастливым сегодня, наверное, стала девушка, которая ответила взаимностью спасателю по просьбе стать его женой.