В центральном парке им. Горького состоялось семейный праздник безопасности для спасателей и харьковчан (ФОТО)

15 сентября в Харькове на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького прошел праздник безопасности, посвященное профессиональному празднику - Дню спасателя.
Организаторами мероприятия стали Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, Национальный университет гражданской защиты Украины, Харьковская областная организация Добровольного пожарного общества Украины и администрация Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.
Это мероприятие собрало много людей, особенно детворы. Спасатели и харьковчане посетили вместе со своими семьями, чтобы насладиться ярким шоу.
Во время насыщенной программы дети и взрослые больше узнали об истории развития спасательного дела Харьковщины, а также о том, каким образом следует себя вести в случае возникновения чрезвычайной ситуации, чтобы сохранить свою жизнь. Для них профессиональные спасатели организовали показ возможностей своей современной техники и оборудования, боевые умения и навыки. Люди воочию увидели работу пожарных, верхолазов, пиротехников, психологов, медиков медицины катастроф, кинологов, химиков, а также волонтеров Красного Креста, которые неоднократно вместе со спасателями работали в зоне возникновения чрезвычайных ситуаций.
Гости имели возможность также лично принять участие в мастер-классах от психологов и медиков, испытать на прочность спасательные веревки и попытаться добраться с помощью них высоты, познакомиться с четвероногими спасателями, погладить их и даже попробовать покормить, вести за поводок, сделать совместную фотографию .
Изюминкой мероприятия стал показ спасательной ретротехники 50-60 лет, настоящей гордости Харьковских спасателей. На нее можно было не только посмотреть, но и осмотреть изнутри, посидеть за рулем. Вся она прибыла на праздник своим ходом и при необходимости еще способна показать себя в деле.
На центральной аллее возле сцены проходили интересные конкурсы, игры, развлечения, которые помогли понять детям и взрослым, которые бывают чрезвычайные ситуации и как правильно себя вести в случае их возникновения.
На протяжении всего мероприятия раздавался праздничный концерт. Перед спасателями и гостями мероприятия выступали творческие коллективы Национального университета гражданской защиты Украины и Учебного центра оперативно-спасательной службы ГСЧС Украины, детские творческие коллективы и команда дружины юных пожарных.
Все присутствующие получили от праздника массу удовольствия и положительных эмоций. А самым счастливым сегодня, наверное, стала девушка, которая ответила взаимностью спасателю по просьбе стать его женой.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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