Спасатели ликвидировали возгорание в подземном переходе (обновлено, ФОТО)

15 сентября в 14:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре подземном переходе возле станции метро «им. Масельского » в Харькове.
"В 14:05 станция метро "Имени А. С. Масельского" закрыта для обслуживания пассажиров. Поезда по Холодногорско-Заводской линии следуют через указанную станцию без остановок", — рассказали в пресс-службе подземки.
На тушение огня немедленно был подан 1 пожарный ствол. В 14:20 пожар локализован, в 14:37 - ликвидирован. Его причина выясняется. Пострадавших нет.
В 15:26 станцию метро "Имени А. С. Масельского" открыли для обслуживания пассажиров.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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