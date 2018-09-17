Спасатели ликвидировали возгорание в подземном переходе (обновлено, ФОТО)

17.09.2018 10:16

15 сентября в 14:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре подземном переходе возле станции метро «им. Масельского » в Харькове.

К месту вызова отправились 4 пожарно-спасательные службы ГСЧС. На момент их прибытия было установлено, что горел один из торговых павильонов на площади 10 кв.м. В результате пожара в переходе образовалось сильное задымление.

"В 14:05 станция метро "Имени А. С. Масельского" закрыта для обслуживания пассажиров. Поезда по Холодногорско-Заводской линии следуют через указанную станцию без остановок", — рассказали в пресс-службе подземки.

На тушение огня немедленно был подан 1 пожарный ствол. В 14:20 пожар локализован, в 14:37 - ликвидирован. Его причина выясняется. Пострадавших нет.

В 15:26 станцию метро "Имени А. С. Масельского" открыли для обслуживания пассажиров.