17.09.2018 10:31

На прошлой неделе подразделения ГСЧС Харьковщины 256 раз привлекались к ликвидации пожаров и чрезвычайных событий – 1 человек погиб 10 спасены

На прошлой неделе подразделения харьковские спасатели 256 раз привлекались к ликвидации пожаров, разминирования боеприпасов и других чрезвычайных событий



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В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 256 раз выезжали по сигналу тревога. Из них 114 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 22 выезда для помощи населению и ДТП, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 16 выезд, дежурные - 11 выездов, 93 - другие выезды.

В результате пожаров погиб 1 человек, еще 1 получил травмы. 1 человека пожарным удалось спасти.

В результате пожаров один человек был травмирован. Также, благодаря оперативным действиям спасателей, были эвакуированы 10 человек.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 16 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, всего было обнаружено и обезврежено 40 взрывоопасных предметов, среди которых: 1 авиабомба, 31 артснаряд и 8 минометных мин.