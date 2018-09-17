На прошлой неделе подразделения ГСЧС Харьковщины 256 раз привлекались к ликвидации пожаров и чрезвычайных событий – 1 человек погиб 10 спасены

На прошлой неделе подразделения харьковские спасатели 256 раз привлекались к ликвидации пожаров, разминирования боеприпасов и других чрезвычайных событий
В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 256 раз выезжали по сигналу тревога. Из них 114 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 22 выезда для помощи населению и ДТП, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 16 выезд, дежурные - 11 выездов, 93 - другие выезды.
В результате пожаров погиб 1 человек, еще 1 получил травмы. 1 человека пожарным удалось спасти.
В результате пожаров один человек был травмирован. Также, благодаря оперативным действиям спасателей, были эвакуированы 10 человек.
Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 16 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, всего было обнаружено и обезврежено 40 взрывоопасных предметов, среди которых: 1 авиабомба, 31 артснаряд и 8 минометных мин.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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