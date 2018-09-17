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17.09.2018  12:13   

Внимание! Разыскиваются свидетели смертельного ДТП на Салтовке

Трагедия произошла 25 мая 2018 около 06:10 в районе дома № 59 по улице Северской.


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 ГУ Нацполиции разыскивает свидетелей смертельного ДТП, которое случилось 25 мая 2018 около 06.10 в районе дома № 59 по улице Северской в ​Харькове.

Тогда произошло столкновение автомобилей «Toyota» и «Ford».

В результате аварии водитель автомобиля «Ford» погиб на месте происшествия.

Свидетелей и очевидцев происшествия просим обращаться по телефону: 066-230-07-45 или в кабинет № 3 отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенный по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю В. М. Ромасько.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, розыск свидетелей, харьков, салтовка
 
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