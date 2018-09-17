Внимание! Разыскиваются свидетели смертельного ДТП на Салтовке

Трагедия произошла 25 мая 2018 около 06:10 в районе дома № 59 по улице Северской.
ГУ Нацполиции разыскивает свидетелей смертельного ДТП, которое случилось 25 мая 2018 около 06.10 в районе дома № 59 по улице Северской в Харькове.
Тогда произошло столкновение автомобилей «Toyota» и «Ford».
В результате аварии водитель автомобиля «Ford» погиб на месте происшествия.
Свидетелей и очевидцев происшествия просим обращаться по телефону: 066-230-07-45 или в кабинет № 3 отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенный по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю В. М. Ромасько.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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