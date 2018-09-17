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17.09.2018  12:39   

Статистика криминальных правонарушений в Харькове за выходные

Полиция Харькова, на официальной странице в социальных сетях, опубликовала сведения о зарегистрированных уголовные преступления, происшествиях и других событиях за 15 и 16 сентября 2018


// Facebook

Хотя умышленных убийств на выходных не было, смертельные травмы, не совместимый с жизнью, получил 1 житель Харькова.

Злоумышленники осуществили 8 грабежей. Полиция задокументировала 17 случаев мошенничества.

Всего зарегистрировано 111 краж, в том числе 8 краж авто.

За выходные полиция пресекла 19 случаев незаконного оборота наркотиков

Источник:   ГУ Полиции
 Тэги:  преступления, наркотики, харьков, кража, убийства
 
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