Статистика криминальных правонарушений в Харькове за выходные

Полиция Харькова, на официальной странице в социальных сетях, опубликовала сведения о зарегистрированных уголовные преступления, происшествиях и других событиях за 15 и 16 сентября 2018
Хотя умышленных убийств на выходных не было, смертельные травмы, не совместимый с жизнью, получил 1 житель Харькова.
Злоумышленники осуществили 8 грабежей. Полиция задокументировала 17 случаев мошенничества.
Всего зарегистрировано 111 краж, в том числе 8 краж авто.
За выходные полиция пресекла 19 случаев незаконного оборота наркотиков
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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