17.09.2018 12:39

Статистика криминальных правонарушений в Харькове за выходные

Полиция Харькова, на официальной странице в социальных сетях, опубликовала сведения о зарегистрированных уголовные преступления, происшествиях и других событиях за 15 и 16 сентября 2018



// Facebook

Хотя умышленных убийств на выходных не было, смертельные травмы, не совместимый с жизнью, получил 1 житель Харькова.

Злоумышленники осуществили 8 грабежей. Полиция задокументировала 17 случаев мошенничества.

Всего зарегистрировано 111 краж, в том числе 8 краж авто.

За выходные полиция пресекла 19 случаев незаконного оборота наркотиков