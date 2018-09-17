Странный тип с ружьем гулял по пригороду Харькова (ФОТО)

Теперь обезоруженному персонажу грозит до 7 лет тюрьмы.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Краснокутский отдел сообщили, что в селе Городнее неизвестный мужчина ходит по улице с ружьем.
Во время выезда на место следственно-оперативная группа установила личность злоумышленника.
Им оказался 51-летний мужчина, имевший при себе обрез охотничьего ружья и несколько патронов.
По его словам, оружие он нашел на берегу одного из местных прудов и изготовил из нее обрез.
Любителем оружия оказался и 36-летний земляк предыдущего "героя".
Он сделал самодельный предмет для осуществления выстрелов.
Установлено, что мужчина самостоятельно его изготовил и решил испытать в лесополосе.
Вещественные доказательства изъяты у обоих правонарушителей и направлены на экспертное исследование.
По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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