17.09.2018 13:16

Странный тип с ружьем гулял по пригороду Харькова (ФОТО)

Теперь обезоруженному персонажу грозит до 7 лет тюрьмы.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Краснокутский отдел сообщили, что в селе Городнее неизвестный мужчина ходит по улице с ружьем.



Во время выезда на место следственно-оперативная группа установила личность злоумышленника.

Им оказался 51-летний мужчина, имевший при себе обрез охотничьего ружья и несколько патронов.

По его словам, оружие он нашел на берегу одного из местных прудов и изготовил из нее обрез.



Любителем оружия оказался и 36-летний земляк предыдущего "героя".

Он сделал самодельный предмет для осуществления выстрелов.

Установлено, что мужчина самостоятельно его изготовил и решил испытать в лесополосе.



Вещественные доказательства изъяты у обоих правонарушителей и направлены на экспертное исследование.



По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.