Кровавое ДТП под Харьковом: водила, врезавшийся в остановку, отделался пятью годами с заменой на испытательный срок

Виновник ДТП, ранее судимый за смерть пешехода на зебре, обязался выплатить 117 тысяч гривен.
Как сообщает NR, cсылаясь на Прокуратуру области, водитель, врезавший в остановку в поселке Васищево Харьковской области, ранее уже был судим за похожее преступление и получил условный срок.
В декабре 2008 года на проспекте 50-летия СССР (сейчас - Льва Ландау) водитель не пропустил на зебре пешеходов.
В результате ДТП 75-летний мужчина погиб на месте, женщину доставили в больницу с ушибом головного мозга, переломом малоберцевой кости и закрытой черепно-мозговой травмой.
Во время разбирательства подозреваемый полностью признал свою вину. Суд учел чистосердечное раскаяние и выплату пострадавшей 20 тысяч гривен, поэтому назначил ему пять лет лишения свободы с заменой на испытательный срок в три года.
Виновнику аварии также запретили на 36 месяцев садиться за руль.
Кроме того, мужчина компенсировал пострадавшей моральный ущерб в размере 97 тысяч гривен.
Напомним, 14 сентября водитель автомобиля Volkswagen, ехавший со стороны Харькова, не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в остановку, разрушив каменную стену. От полученных травм 42-летняя женщина погибла на месте, еще две пострадавшие 53 и 49 лет были доставлены в больницу. Позднее в полиции сообщили, что подозреваемый был пьян. На следующий день после аварии суд взял мужчину под стражу без права внесения залога.
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