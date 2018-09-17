Харьковские таможенники обнаружили необычную «топливную присадку» (ФОТО)

Как сообщило на своей странице Главное управление ГФС в Харьковской области, поставлен необычный рекорд.
В пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники обнаружили почти 21 кг наркотиков.
Это самое крупное обнаружение наркотических веществ в Харьковской таможни с начала 2018 года.
При таможенном контроле автомобиля, который двигался из Украины в Россию, в топливном баке, среди топлива, было выявлено 68 упаковок с наркотическими средствами, общим весом около 21 кг.
При этом, во время устного декларирования водитель авто, гражданин Украины, заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
влажн.:
давл.:
ветер: