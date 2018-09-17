17.09.2018 16:32

Харьковские таможенники обнаружили необычную «топливную присадку» (ФОТО)

Как сообщило на своей странице Главное управление ГФС в Харьковской области, поставлен необычный рекорд.



//kh.sfs.gov.ua

В пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники обнаружили почти 21 кг наркотиков.

Это самое крупное обнаружение наркотических веществ в Харьковской таможни с начала 2018 года.

При таможенном контроле автомобиля, который двигался из Украины в Россию, в топливном баке, среди топлива, было выявлено 68 упаковок с наркотическими средствами, общим весом около 21 кг.

При этом, во время устного декларирования водитель авто, гражданин Украины, заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.