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17.09.2018  16:32   

Харьковские таможенники обнаружили необычную «топливную присадку» (ФОТО)

Как сообщило на своей странице Главное управление ГФС в Харьковской области, поставлен необычный рекорд.


//kh.sfs.gov.ua

В пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники обнаружили почти 21 кг наркотиков.

Это самое крупное обнаружение наркотических веществ в Харьковской таможни  с начала 2018 года.

При таможенном контроле автомобиля, который двигался из Украины в Россию, в топливном баке, среди топлива, было выявлено 68 упаковок с наркотическими средствами, общим весом около 21 кг.

При этом, во время устного декларирования водитель авто, гражданин Украины, заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

 В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

 

Источник:   ГФС в Харьковской области
 Тэги:  наркотики, таможня, харьков, гоптовка, бак, топливо
 
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