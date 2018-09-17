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17.09.2018  17:17   

Джентльмен удачи задержан после ограбления квартиры (ФОТО)

На данный момент полиция ищет напарника воришки, который действовал в пригороде Харькова.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 сентября в Харьковский отдел поступило сообщение от 45-летней жительницы поселка Безлюдовка.

Женщина сообщила, что неизвестные лица похитили из ее дома ноутбук, планшет и золотой браслет.

"Получив информацию, полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в тот же день задержали лицо, причастное к совершению уголовного преступления", - рассказал начальник Харьковского ОП Виктор Шириня. - "Им оказался 40-летний безработный житель Шевченковского района области. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей."

Во время досудебного расследования выяснилось, что злоумышленник совершал кражи вместе со своим сообщником, с которым заранее планировал преступления и действовал по разработанной схеме.

На данный момент полицейские ищут подельника и определяют причастность обоих злоумышленников к аналогичным преступлениям на территории района.

Следователем сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  воровство, преступление, харьков, квартира
 
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