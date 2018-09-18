5 административных материалов получил водитель, ставший участником ДТП

В полдень, 17 сентября, водитель автомобиля "ВАЗ - 21099" совершил наезд на припаркованный автомобиль "Seat".
Вследствие ДТП никто из граждан не пострадал. Во время общения с водителем "ВАЗ - 21099" полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, однако водитель отказался от прохождения мeдицинского освидетельствования на состояние опьянения.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
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