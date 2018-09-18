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18.09.2018  09:41   

5 административных материалов получил водитель, ставший участником ДТП

В полдень, 17 сентября, водитель автомобиля "ВАЗ - 21099" совершил наезд на припаркованный автомобиль "Seat".


//www.facebook.com/kharkivpolice/

Вследствие ДТП никто из граждан не пострадал. Во время общения с водителем "ВАЗ - 21099" полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, однако водитель отказался от прохождения мeдицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Также, мужчина отказывался выполнять законные требования правоохранителей и нецензурно ругался в общественном месте.
 
В результате, на гражданина патрульные составили четыре административных протокола - за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства (ст. 124 КУоАП), управление автомобилем в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП), мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП) и злостное неповиновение работникам милиции (ст.185 КоАП).
Кроме этого, водитель "ВАЗ - 21099" не имел полиса обязательного страхования наземных транспортных средств, за что полицeйськи вынесли на него постановление по ст. 126 КУоАП.
 
В дальнейшем составлены админматериалы будут направлeни на рассмотрение суда.
Источник:   патрульная полиция Харькова
 Тэги:  дтп, пострадавший, харьков, рынок, алкоголь, страховка
 
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