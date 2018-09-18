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18.09.2018  10:20   

Очередная гибель на харьковских дорогах

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 68 ДТП. В результате аварий погиб 1 человек, пострадали 8 человек.


//hk.npu.gov.ua/news/dtp

Так, 17 сентября в 09-45 на автодороге «Харьков - Мерефа - Павлоград» в селе Тарановка Змиевского района водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства со столбом электросети.

От полученных травм в результате ДТП 64-летний мужчина скончался в карете скорой помощи. Пассажир двухколесного транспорта - 41-летний сын погибшего, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и травмами бедра был доставлен в Харьковскую областную клиническую больницу. В настоящее время состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Источник:   Национальная полиция в Харьковской области
 Тэги:  дтп, пострадавший, харьков, мотоцикл, алкоголь, страховка
 
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