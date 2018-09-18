Очередная гибель на харьковских дорогах

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 68 ДТП. В результате аварий погиб 1 человек, пострадали 8 человек.
Так, 17 сентября в 09-45 на автодороге «Харьков - Мерефа - Павлоград» в селе Тарановка Змиевского района водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства со столбом электросети.
От полученных травм в результате ДТП 64-летний мужчина скончался в карете скорой помощи. Пассажир двухколесного транспорта - 41-летний сын погибшего, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и травмами бедра был доставлен в Харьковскую областную клиническую больницу. В настоящее время состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.
По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
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