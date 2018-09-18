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18.09.2018  12:29   

Пьяный водитель протаранил маршрутку и пытался скрыться

Как сообщается на официальной странице полиции в Facebook, у водителя, который скрылся с места ДТП на проспектк Гагарина, патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения и целый ряд нарушений, по которым составлены протоколы.


// Facebook

Около 22 часов 17 сентября патрульные получили уведомление о ДТП бeз потерпевших на проспекте Гагарина, 317.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Volkswagen» совершил столкновение с маршрутным автобусом и пытался покинуть место происшествия, но был остановлен другими участниками дорожного движения. В результате происшествия из граждан никто нe пострадал.

Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя "Volkswagen" признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Рeзультат осмотра составил 0,84 промилe, что превышает допустимую норму (0,2 промилe).

Таким образом, водитель автомобиля "Volkswagen" получил от полицейских четыре административных протокола - за совершение дорожно-транспортного происшествия, оставление места ДТП, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и управление транспортным средством без полиса обязательного страхования.

В дальнейшем составлены админматериалы передадут на рассмотрение суда.

Тэги:  протокол, дтп, харьков, пьяный, страховка, volkswagen
 
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