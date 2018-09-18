По дороге на автовокзал загорелась маршрутка (ФОТО)

Вследствие возгорание пассажирского автобуса, по сообщению полиции, пострадавших нет.
Утром 18 сентября во Великобурлукском районе во время движения из гаража до автовокзала загорелся автобус марки «IVAN» под управлением 53-летнего водителя. По словам мужчины стало известно, что при переезде железнодорожного пути он заметил из-под капота дым. Водитель остановил машину на обочине и самостоятельно пытался потушить огонь. Не справившись, вызвал сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Для установления обстоятельств происшествия по адресу выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
влажн.:
давл.:
ветер: