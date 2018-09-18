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18.09.2018  13:05   

По дороге на автовокзал загорелась маршрутка (ФОТО)

Вследствие возгорание пассажирского автобуса, по сообщению полиции, пострадавших нет.


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Утром 18 сентября во Великобурлукском районе во время движения из гаража до автовокзала загорелся автобус марки «IVAN» под управлением 53-летнего водителя. По словам мужчины стало известно, что при переезде железнодорожного пути он заметил из-под капота дым. Водитель остановил машину на обочине и самостоятельно пытался потушить огонь. Не справившись, вызвал сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Для установления обстоятельств происшествия по адресу выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки.

 

 

Источник:   патрульная полиция Харькова
 Тэги:  маршрутка, пожар, харьков, обочина, водитель, пострадавшие
 
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