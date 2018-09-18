Нелегалы закончили путешествие в Европу на украинской границе

Правоохранители задержали группу нелегальных мигрантов из Бангладеш и Пакистана.
Как сообщает Госпогранслужба, сотрудниками оперативного подразделения регионального управления во взаимодействии с представителями Нацполиции и Государственной миграционной службы предотвращена еще одна попытка переправки группы граждан Юго-Восточной Азии через территорию Украины в страны ЕС.
На стационарном посту «Высокий» Харьковского района правоохранители остановили автомобиль для проверки.
Выяснилось, что житель Мерефы автомобилем перевозил 3-х человек - 2 граждан Бангладеш и 1 Пакистана.
Согласно полученной информации, эти иностранцы незаконно нарушили государственную границу с территории России и намеревались попасть в страны ЕС.
В настоящее время в отношении правонарушителей составлены соответствующие процессуальные документы.
Иностранцы переданы в территориальное подразделение ГМС.
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