18.09.2018 13:47

Нелегалы закончили путешествие в Европу на украинской границе

Правоохранители задержали группу нелегальных мигрантов из Бангладеш и Пакистана.



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Как сообщает Госпогранслужба, сотрудниками оперативного подразделения регионального управления во взаимодействии с представителями Нацполиции и Государственной миграционной службы предотвращена еще одна попытка переправки группы граждан Юго-Восточной Азии через территорию Украины в страны ЕС.

На стационарном посту «Высокий» Харьковского района правоохранители остановили автомобиль для проверки.

Выяснилось, что житель Мерефы автомобилем перевозил 3-х человек - 2 граждан Бангладеш и 1 Пакистана.

Согласно полученной информации, эти иностранцы незаконно нарушили государственную границу с территории России и намеревались попасть в страны ЕС.

В настоящее время в отношении правонарушителей составлены соответствующие процессуальные документы.

Иностранцы переданы в территориальное подразделение ГМС.