Под Харьковом пылал «КамАЗ» (ФОТО)

Грузовик загорелся в понедельник вечером.
Как сообшает ГУ ГСЧС, 17 сентября в 18:50 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Сергея Васильковского в поселке Новая Водолага во время движения загорелся грузовой автомобиль.
Спасатели 56-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Харьковской области немедленно прибыли на место происшествия.
Как выяснилось, на обочине дороги стояла пустой грузовик «КамАЗ» с прицепом. Огонь успел охватить кабину и шасси на площади 15 кв.м.
Также вокруг горело разлитое топливо на площади 20 кв.м.
Спасатели с помощью пены локализовали пожар уже в 18:58 и в 19:40 ликвидировали го полностью.
Причина возгорания устанавливаются.
Всего к ликвидации пожара привлекалось 8 спасателей на 2 единицы техники.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
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