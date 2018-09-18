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18.09.2018  14:18   

Под Харьковом пылал «КамАЗ» (ФОТО)

Грузовик загорелся в понедельник вечером.


kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообшает ГУ ГСЧС, 17 сентября в 18:50 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Сергея Васильковского в поселке Новая Водолага во время движения загорелся грузовой автомобиль.

Спасатели 56-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Харьковской области немедленно прибыли на место происшествия. 

Как выяснилось, на обочине дороги стояла пустой грузовик «КамАЗ» с прицепом.  Огонь успел охватить кабину и шасси на площади 15 кв.м. 

Также вокруг горело разлитое топливо на площади 20 кв.м.

 Спасатели с помощью пены локализовали пожар уже в 18:58 и в 19:40 ликвидировали го полностью.

 Причина возгорания устанавливаются.

 Всего к ликвидации пожара привлекалось 8 спасателей на 2 единицы техники.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, загорелся грузовик, харьков
 
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