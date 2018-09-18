Преступники, поджигавшие и подрывавшие аптеки в Харькове, могут сесть на 12 лет (ФОТО)

Харьковские следователи закончили досудебное расследование по фактам подрывов и поджогов аптек в Харькове.
Также преступной группе в составе трех человек инкриминируют нападение 30 августа 2017 на депутата Харьковского областного совета.
Отделом расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями, следственного управления ГУНП в Харьковской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении организованной преступной группы, которые в период с марта по ноябрь 2017 путем подрывов и поджогов совершили серию умышленных повреждений имущества аптек в городе Харькове. Они также совершили нападение на депутата Харьковского областного совета, главу общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр» и нанесли ему телесные повреждения средней тяжести.
Благодаря совместным действиям следователей СУ и сотрудников Управления уголовного розыска областного ГУНП 13 сентября 2018 участникам группы вручили обвинительный акт по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
14 сентября 2018 обвинительный акт направлен в Московский районный суд города Харькова. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Как сообщает ГУ Нацполиции, отдел расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями, СУ ГУНП завершил досудебное расследование в отношении ОПГ, которая с марта по ноябрь 2017 подрывала и поджигала аптеки в Харькове.
Благодаря совместным действиям следователей СУ и сотрудников Управления уголовного розыска областного ГУНП 13 сентября 2018 участникам группы вручили обвинительный акт о подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
14 сентября 2018 обвинительный акт направлен в Московский районный суд города Харькова.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
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