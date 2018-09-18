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18.09.2018  15:46   

Под Харьковом один из охотников чуть не стал добычей вместо зайца

В Харьковской области охотник перепугал своих товарищей до полусмерти.


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Как сообщает Город Х, вечером в субботу в Близнюковском районе горе-охотник едва не убил товарища, пытаясь пристрелить добычу.

Днем группа мужчины отправилась охотиться на уток на территории одного из сельских угодий и задержалась до темноты.  

По словам очевидцев, в какой-то момент один из охотников стал преследовать зайца-русака и выстрелил в сторону своих товарищей, которые находились возле водоема. Пуля пролетела в миллиметре от человека.

На место происшествия вызвали егеря, но убитого зайца в машине «стрелка» не оказалось.

Напуганные мужчины утверждают: их коллега стрелял по зайцу и чуть не попал в одного из товарищей.

А поскольку охота на зайцев сейчас запрещена, трофей попросту скрыл.

Сотрудники охотничьих хозяйств обратились в компетентные органы с просьбой пресекать браконьерские действия любителей охоты.

Источник:   Город Х
 Тэги:  охота, чуть не подстрелил товарища, харьков
 
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