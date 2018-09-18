Под Харьковом один из охотников чуть не стал добычей вместо зайца

В Харьковской области охотник перепугал своих товарищей до полусмерти.
Как сообщает Город Х, вечером в субботу в Близнюковском районе горе-охотник едва не убил товарища, пытаясь пристрелить добычу.
Днем группа мужчины отправилась охотиться на уток на территории одного из сельских угодий и задержалась до темноты.
По словам очевидцев, в какой-то момент один из охотников стал преследовать зайца-русака и выстрелил в сторону своих товарищей, которые находились возле водоема. Пуля пролетела в миллиметре от человека.
На место происшествия вызвали егеря, но убитого зайца в машине «стрелка» не оказалось.
Напуганные мужчины утверждают: их коллега стрелял по зайцу и чуть не попал в одного из товарищей.
А поскольку охота на зайцев сейчас запрещена, трофей попросту скрыл.
Сотрудники охотничьих хозяйств обратились в компетентные органы с просьбой пресекать браконьерские действия любителей охоты.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
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