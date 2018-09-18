Водитель Renault едва не погубил беременную женщину, ехавшую в скорой помощи

«Француз» разворачивался в неположенном месте, когда по дороге ехала «скорая».
Как сообщает 057.ua ссылаясь на Патрульную полицию, этим утром, около 8:00 произошло ДТП на улице Полтавский Шлях, 144/1.
На дороге столкнулись карета "скорой" и автомобиль Renault.
По словам работников "скорой", водитель нарушил правила дорожного движения.
В момент столкновения в "скорой помощи" находилась беременная женщина.
Она не пострадала и сейчас находится в стабильном состоянии.
Патрульные собрали первичную информацию по аварии. Материалы передадут в отдел розыска и дознания УПП в Харьковской области.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
влажн.:
давл.:
ветер: