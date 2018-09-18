18.09.2018 16:29

Водитель Renault едва не погубил беременную женщину, ехавшую в скорой помощи

«Француз» разворачивался в неположенном месте, когда по дороге ехала «скорая».

Как сообщает 057.ua ссылаясь на Патрульную полицию, этим утром, около 8:00 произошло ДТП на улице Полтавский Шлях, 144/1.

На дороге столкнулись карета "скорой" и автомобиль Renault.

По словам работников "скорой", водитель нарушил правила дорожного движения.



В момент столкновения в "скорой помощи" находилась беременная женщина.

Она не пострадала и сейчас находится в стабильном состоянии.



Патрульные собрали первичную информацию по аварии. Материалы передадут в отдел розыска и дознания УПП в Харьковской области.