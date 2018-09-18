Главная Новости Криминал и происшествия Водитель Renault едва не погубил беременную женщину, ехавшую в скорой помощи
18.09.2018  16:29   

Водитель Renault едва не погубил беременную женщину, ехавшую в скорой помощи

«Француз» разворачивался в неположенном месте, когда по дороге ехала «скорая».

Как сообщает 057.ua ссылаясь на Патрульную полицию, этим утром, около 8:00 произошло  ДТП на улице Полтавский Шлях, 144/1.

На дороге столкнулись карета "скорой" и автомобиль Renault.

По словам работников "скорой", водитель нарушил правила дорожного движения.

В момент столкновения в "скорой помощи" находилась беременная женщина.

Она не пострадала и сейчас находится в стабильном состоянии.

Патрульные собрали первичную информацию по аварии. Материалы передадут в отдел розыска и дознания УПП в Харьковской области.

Источник:   057.ua
 Тэги:  дтп, скорая помощь, харьков
 
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