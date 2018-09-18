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18.09.2018  16:04   

Каждый десятый вызов патрульных Харькова – на кражу, каждый второй на ДТП

Реформированная полиция все больше специализируется на определенных нарушениях


// Facebook

Не стал исключением статистический отчет за прошедшие сутки, выставленный на официальной странице ведомства в Фейсбук.

Отчет, как социальный срез общества.

Одни по бедности воруют, другие от сытости дебоширят и игнорируют правила движения на дороге.

Сами полицейские от комментов воздерживаются. Набрали хеш-теги, поставили картинку - а комментарии пусть социологи дают.

Источник:   патрульная полиция Харькова
 Тэги:  полиция. статистика, харьков, кража, ссора, дтп, правила
 
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