Каждый десятый вызов патрульных Харькова – на кражу, каждый второй на ДТП

Реформированная полиция все больше специализируется на определенных нарушениях
Не стал исключением статистический отчет за прошедшие сутки, выставленный на официальной странице ведомства в Фейсбук.
Отчет, как социальный срез общества.
Одни по бедности воруют, другие от сытости дебоширят и игнорируют правила движения на дороге.
Сами полицейские от комментов воздерживаются. Набрали хеш-теги, поставили картинку - а комментарии пусть социологи дают.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
влажн.:
давл.:
ветер: