18.09.2018 16:04

Каждый десятый вызов патрульных Харькова – на кражу, каждый второй на ДТП

Реформированная полиция все больше специализируется на определенных нарушениях



// Facebook

Не стал исключением статистический отчет за прошедшие сутки, выставленный на официальной странице ведомства в Фейсбук.

Отчет, как социальный срез общества.

Одни по бедности воруют, другие от сытости дебоширят и игнорируют правила движения на дороге.

Сами полицейские от комментов воздерживаются. Набрали хеш-теги, поставили картинку - а комментарии пусть социологи дают.