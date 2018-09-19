Харьковские «Грифоны» отстояли не только ворота колонии

Сборная команда Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции «Грифоны - 2», в летнее межсезонье, победно дебютировала во всеукраинском турнире «В9КУ»
Турнир уже не в первый раз проходит в Харькове и собирает крепкие команды города, однако команда управленцев из колоний принимала участие в чемпионате впервые. В течение 3-х месяцев Грифоны-2 боролись за победу с различными футбольными коллективами и качественная командная игра, которую демонстрировали представители охранного ведомства, дала свои результаты. Команда межрегионального управления успешно дебютировала и по результатам турнира стала чемпионами Высшей лиги в Харьковском чемпионате всеукраинского турнира «В9КУ».
Коллектив футболистов и тренеров был награжден кубком, медалями и дипломом. Сотрудника Харьковского следственного изолятора Андрея Майора был признан лучшим вратарем чемпионата и награждены индивидуальной статуэткой.
Примечательно, что дебютанты турнира доказали, что умеют защищать не только ворота колоний.
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