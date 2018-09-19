19.09.2018 11:13

Полицейские Харькова задержали мужчину за кражу лифтового оборудования

В подъезде многоквартирного дома 35-летний харьковчанин демонтировал лифтовую катушку.



//hk.npu.gov.ua

Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев сообщил, что кражу злоумышленник совершил рано утром в одной из многоэтажек Индустриального района. Однако его действия заметил житель дома и вызвал полицию. Прибыв на улицу Шарикова, правоохранители задержали 35-летнего жителя района. По его словам, преступление он совершил за сложного материального положения.

Вещественное доказательство изъято. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.