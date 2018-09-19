Главная Новости Криминал и происшествия Как пьяный водитель на проспекте Науки машину об столб ударил (ФОТО)
19.09.2018  11:49   

Как пьяный водитель на проспекте Науки машину об столб ударил (ФОТО)

Хмельному водиле повезло больше, чем его «BMW».


//facebook

Как сообщает Патрульная полиция, 18 сентября 2018, около 23 часов 45 минуты патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Науки, 65-А.

 По предварительной информации, водитель автомобиля «BMW» не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие-столб.

Вследствие ДТП никто не пострадал.

 Во время общения с водителем  полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, однако водитель отказался от прохождения мeдичного освидетельствования на состояние опьянения.

В результате на водителя патрульные составили два административных протокола - за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства (ст. 124 КУоАП) и управление автомобилем в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП).

 В дальнейшем составлены админматериалы будут направлeни на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, врезался в столб, харьков, проспект науки
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.09 Криминал и происшествия Водитель Renault едва не погубил беременную женщину, ехавшую в скорой помощи (ФОТО) 18.09 Криминал и происшествия Каждый десятый вызов патрульных Харькова – на кражу, каждый второй на ДТП 18.09 Криминал и происшествия Пьяный водитель протаранил маршрутку и пытался скрыться
 
 

Видео

Жилые дома города к концу сентября будут окончательно подготовлены к осенне-зимнему периоду
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 