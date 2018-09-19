19.09.2018 11:49

Как пьяный водитель на проспекте Науки машину об столб ударил (ФОТО)

Хмельному водиле повезло больше, чем его «BMW».



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Как сообщает Патрульная полиция, 18 сентября 2018, около 23 часов 45 минуты патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Науки, 65-А.



По предварительной информации, водитель автомобиля «BMW» не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие-столб.

Вследствие ДТП никто не пострадал.



Во время общения с водителем полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, однако водитель отказался от прохождения мeдичного освидетельствования на состояние опьянения.



В результате на водителя патрульные составили два административных протокола - за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства (ст. 124 КУоАП) и управление автомобилем в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП).



В дальнейшем составлены админматериалы будут направлeни на рассмотрение суда.