Как пьяный водитель на проспекте Науки машину об столб ударил (ФОТО)

Хмельному водиле повезло больше, чем его «BMW».
Как сообщает Патрульная полиция, 18 сентября 2018, около 23 часов 45 минуты патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Науки, 65-А.
По предварительной информации, водитель автомобиля «BMW» не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие-столб.
Вследствие ДТП никто не пострадал.
Во время общения с водителем полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, однако водитель отказался от прохождения мeдичного освидетельствования на состояние опьянения.
В результате на водителя патрульные составили два административных протокола - за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства (ст. 124 КУоАП) и управление автомобилем в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП).
В дальнейшем составлены админматериалы будут направлeни на рассмотрение суда.
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