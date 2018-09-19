19.09.2018 12:40

Полуночная поножовщина на праздновании дня рождения в ВУЗе

Работники Шевченковского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 52-летнего местного жителя, ударившего ножом приятеля.



//hk.npu.gov.ua

18 сентября около 23:50 в районную полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи об обнаружении тела мужчины с ножевыми ранениями на лестнице 9-го этажа одного из высших учебных заведений города.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. На месте происшествия сотрудники полиции установили личность погибшего, им оказался 56-летний харьковчанин. По подозрению в нанесении телесных повреждений полицейские задержали и доставили в отделение его знакомого.

Во время проведения следственных действий полицейские воссоздали обстоятельства совершения убийства.

- Как выяснилось, в вузе, где произошла трагедия, подозреваемый работает телефонистом. В тот день у мужчины был день рождения, он решил отпраздновать его в помещении университета и пригласил трех своих знакомых, - рассказал начальник Шевченковского отдела полиции Эдуард Коваленко.

Застолье проходило в одном из кабинетов на 9 этаже. Во время распития алкоголя между именинником и одним из товарищей возникла ссора, в ходе которой задержанный нанес погибшему несколько ударов кухонным ножом в область шеи. Пострадавший пытался убежать от нападающего и выбежал из кабинета. На лестнице он потерял сознание. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины.