19.09.2018 13:08

Спасатели провели повторные учения в торгово-развлекательном центре (ФОТО)

В одном из торгово-развлекательных центров на Героев Труда сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели учения. Подобные мероприятия проходили в рамках официальной кампании в Украине по проверкам объектов по пожарной безопасности в том же торговом центре пол года назад.



//kharkiv.dsns.gov.ua

19 сентября, с целью надлежащей подготовки работающего персонала к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуациях спасатели Киевского райотдела ДСНС Украины в Харьковской области провели практические тренировки с работниками торгово-развлекательного центра «Дафи».

В мероприятии приняли участие спасатели, волонтеры общества «Красного Креста», руководство торгового заведения, арендаторы и персонал центра.

Целью учений была отработка действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, которые требовали бы оперативной реакции ответственных за противопожарное состояние помещения ТРЦ и оказания неотложной медицинской помощи. Во время тренировки спасатели проверили действия персонала при тушении условного пожара, исправность автоматических систем противопожарной защиты, проведения эвакуации посетителей в случае возникновения пожара и тому подобное. Основное внимание было сосредоточено на состояние пожарных кранов, рукавов, огнетушителей и эвакуационных выходов.

Во время теоретической части мероприятия представители Красного Креста оказали теоретические рекомендации по оказанию первой домедицинской помощи, а затем устроили практическая отработка полученных знаний.

После подведения итогов тренировки и определение основных направлений работы по соблюдению противопожарных мероприятий в помещении ТРЦ на прилегающей площадке специалисты Службы спасения провели практикум по пользованию огнетушителями, во время которого рассказали о видах возгораний и способы их тушения на начальных этапах горения.

Подобные мероприятия помогают определить уровень готовности работников учреждения с постоянным пребыванием большого количества людей к действиям в чрезвычайных ситуациях и научить их действовать в критические моменты.