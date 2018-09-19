Немышлянская район: во дворе жилого дома случился пожар в автомобиле (ФОТО)

18 сентября в 9:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре во дворе жилой девятиэтажки по адресу: г.. Харьков, ул. Краснодарская, 171 А. Из сообщения стало известно, что загорелся легковой при попытке сдвинуть с места.
Сегодня у многих Знаков Зодиака земля буквально уйдет из-под ног. Гороскоп на 19 сентября 2018 года уверен — чувство любви, не оставит никого равнодушным.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник — День рождения дружелюбного электронного символа — День рождения «Смайлика».
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