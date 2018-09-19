19.09.2018 13:24

Немышлянская район: во дворе жилого дома случился пожар в автомобиле (ФОТО)

18 сентября в 9:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре во дворе жилой девятиэтажки по адресу: г.. Харьков, ул. Краснодарская, 171 А. Из сообщения стало известно, что загорелся легковой при попытке сдвинуть с места.



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К месту вызова немедленно отправился подразделение 5-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 2-х отделений на автоцистернах. На момент прибытия спасателей водитель горящего «Volkswagen Golf III» самостоятельно ликвидировал огонь, который охватил 1,5 кв.м. площади двигателя.

Причина возгорания устанавливается.