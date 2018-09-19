На автодорожном фронте Харьковщины за прошедшие сутки обошлось без жертв

Согласно опубликованной сводке, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 31 ДТП с потерпевшими и 3 без.
За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 381 постановление за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 9 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Другие правонарушение патрульные полицейские опубликовали в сводном отчете на своей странице в соцсетях.
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