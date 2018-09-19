19.09.2018 16:07

В Харьковском СИЗО пресечена попытка передачи наркотиков в сахаре

18 сентября 2018, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.



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Так, при уходе содержания передачи, поступившей заключенному Б. от гражданки Г., в пакете с сахаром, было обнаружено и изъято белую порошкообразное вещество неизвестного происхождения, похожей на наркотическое.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварского отделения полиции ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.