Главная Новости Криминал и происшествия Местные жители обчистили, отобрав даже обувь, земляка под хмельком (ФОТО)
19.09.2018  16:16   

Местные жители обчистили, отобрав даже обувь, земляка под хмельком (ФОТО)

Под Харьковом задержаны грабители.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в конце апреля в дежурную часть поступило сообщение от жителя города Мерефа.

Мужчина рассказал, что возле местного кафе его избили неизвестные, после чего забрали у него мобильный телефон, кроссовки и 1 тысячу гривен.

"В результате кропотливой работы и скоординированных действий сотрудники криминальной полиции задержали злоумышленников", - рассказал начальник Харьковского отдела полиции Виктор Шириня. -" Ими оказались 32 и 34-летние местные жители."

Во время досудебного расследования было установлено, что в тот день подозреваемые находились возле кафе и увидев подвыпившего мужчину, решили завладеть его имуществом.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Злоумышленникам уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  грабители, разбой, харьков
 
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