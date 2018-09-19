Местные жители обчистили, отобрав даже обувь, земляка под хмельком (ФОТО)

Под Харьковом задержаны грабители.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в конце апреля в дежурную часть поступило сообщение от жителя города Мерефа.
Мужчина рассказал, что возле местного кафе его избили неизвестные, после чего забрали у него мобильный телефон, кроссовки и 1 тысячу гривен.
"В результате кропотливой работы и скоординированных действий сотрудники криминальной полиции задержали злоумышленников", - рассказал начальник Харьковского отдела полиции Виктор Шириня. -" Ими оказались 32 и 34-летние местные жители."
Во время досудебного расследования было установлено, что в тот день подозреваемые находились возле кафе и увидев подвыпившего мужчину, решили завладеть его имуществом.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
Злоумышленникам уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Досудебное расследование продолжается.
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