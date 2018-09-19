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19.09.2018  16:47   

Чудак без документов решил пересечь границу, обойдя таможню стороной (ФОТО)

Пограничники на Гоптовке задержали странного персонажа.


//facebook

Как сообщает Госпогранслужба, пограничники Харьковского отряда заметили движение неизвестного лица в сторону границы. 

Выдвинувшись на перехват, пограничники задержали мужчину без документов. 

Он направлялся через границу, вне установленных пунктов пропуска. 

По словам задержанного он является гражданином Украины, а документы потерял во время следования к границе.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного. 

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима мужчине грозит административная ответственность.

Тэги:  через границу без документов, задержание, харьков, граница, гоптовка
 
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