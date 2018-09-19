Чудак без документов решил пересечь границу, обойдя таможню стороной (ФОТО)

Пограничники на Гоптовке задержали странного персонажа.
Как сообщает Госпогранслужба, пограничники Харьковского отряда заметили движение неизвестного лица в сторону границы.
Выдвинувшись на перехват, пограничники задержали мужчину без документов.
Он направлялся через границу, вне установленных пунктов пропуска.
По словам задержанного он является гражданином Украины, а документы потерял во время следования к границе.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного.
За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима мужчине грозит административная ответственность.
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