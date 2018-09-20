20.09.2018 09:31

В Дергачевской колонии спецназ отрабатывал навыки (ФОТО)

19 сентября 2018 в государственном учреждении «Дергачевский исправительная колония (№ 109)» проведена тренировка бойцов группы быстрого реагирования учреждения.



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Во время занятий, отработаны и усовершенствованы строевые приемы, навыки по тактике действий, доказано основные приемы работы со специальными средствами, а также порядок и качество действий в экстремальных ситуациях. По результатам тренировки персонал учреждения с поставленными задачами справился на оценку «хорошо».

«Такие тренировки, позволяют персоналу, который входит в состав группы быстрого реагирования, поддерживать безопасность и охрану учреждения в постоянно высоком уровне», - отметил начальник учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров.