20.09.2018 10:03

На пожарище в доме барачного типа найдено тело погибшего мужчины (ФОТО)

19 сентября в 12:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире жилого двухэтажного дома барачного типа в пер. Садовом села Стрелечье Харьковского района.



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К месту происшествия выехали 3 отделения пожарно-спасательной службы из Харькова и поселка Липцы в составе 16 спасателей. На момент их прибытия огнем были охвачены 2 квартиры. Одна на первом, другая на втором этаже. Дом третьей степени огнестойкости, имеет деревянные перекрытия и перегородки с пустотами, поэтому огонь очень быстро распространился по ним с первого на второй этаж. Образовалось сильное задымление. Общая площадь горения составила 30 кв.м.

Во время проведения разведки в квартире горящей на втором этаже, спасатели обнаружили тело мужчины, 1949 года рождения, который не смог открыть дверь, чтобы выйти наружу.

В 14:15 пожар был локализован и в 16:30 ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на другие квартиры дома. Причина возникновения пожара устанавливается.