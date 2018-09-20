20.09.2018 10:21

В течение двух часов на одном месте сотрудники полиции задержали 2 авто, в которых перевозили наркотики (ФОТО)

Оба происшествия были на стационарном посту полиции «Песочин». В каждом из случаев на наркотические средства среагировала специально обученная полицейская собака.



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19 сентября на стационарном посту полиции "Песочин" патрульные остановили автомобиль "Mercedes". Во время общения правоохранителей с водителем полицейская собака своим поведением указала на подлокотник автомобиля. Как выяснилось, там находился сверток с серо-зеленым веществом похожим на наркотическое.

Через некоторое время тот же наряд полицейских остановили автомобиль "Daewoo", водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности. Во время общения с руководителем авто патрульные обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения. Однако, водитель в присутствии свидетелей отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме этого, полицейская собака своим поведением указала на багажник автомобиля, где в результате проверки было выявлено пакетик с зеленым веществом растительного происхождения похожей на наркотическое. На гражданина патрульные составили протокол по статье 130 КУоАП.

По выявлению неизвестных веществ, в обоих случаях, полицейские вызвали на местные следственно-оперативные группы.