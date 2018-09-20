Главная Новости Криминал и происшествия За минувшие сутки в Харькове и области произошло 60 ДТП (СТАТИСТИКА НАРУШЕНИЙ)
20.09.2018  10:40   

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 60 ДТП (СТАТИСТИКА НАРУШЕНИЙ)

По сообщению ГУ нацполиции в Харьковской области в результате ДТП пострадали 2 человека


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За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 353 постановления за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 12 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ национальной полиции
 Тэги:  дтп, алкоголь, харьков, пострадавшие, протокол, постановление
 
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