За минувшие сутки в Харькове и области произошло 60 ДТП (СТАТИСТИКА НАРУШЕНИЙ)

По сообщению ГУ нацполиции в Харьковской области в результате ДТП пострадали 2 человека
За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 353 постановления за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 12 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
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