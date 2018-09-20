20.09.2018 10:40

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 60 ДТП (СТАТИСТИКА НАРУШЕНИЙ)

По сообщению ГУ нацполиции в Харьковской области в результате ДТП пострадали 2 человека



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За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 353 постановления за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 12 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.