Перепутала подсолнечное масло с зажигательной смесью

В пригороде Харькова 81-летняя женщина по неосторожности едва не сожгла дом
19 сентября в 8:50 на номер «101» поступило сообщение о возгорании в жилом частном доме в селе Черкасская Лозовая Малоданиловской объединенной общины на ул. Кооперативной, 30.
К месту вызова было направлено сразу 2 пожарно-спасательные подразделения из Харькова. Когда спасатели прибыли, стало известно, что пожар уже ликвидировал неравнодушный сосед. На газовой плите горели продукты питания на площади 1 кв.м. Как выяснилось, во время того, как 81-летняя хозяйка готовила завтрак, она перепутала масло с легковоспламеняющимся топливом. Произошла вспышка и женщина получила значительные ожоги. Сейчас она находится в ожоговом центре Харькова.
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
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