20.09.2018 10:59

Перепутала подсолнечное масло с зажигательной смесью

В пригороде Харькова 81-летняя женщина по неосторожности едва не сожгла дом



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19 сентября в 8:50 на номер «101» поступило сообщение о возгорании в жилом частном доме в селе Черкасская Лозовая Малоданиловской объединенной общины на ул. Кооперативной, 30.

К месту вызова было направлено сразу 2 пожарно-спасательные подразделения из Харькова. Когда спасатели прибыли, стало известно, что пожар уже ликвидировал неравнодушный сосед. На газовой плите горели продукты питания на площади 1 кв.м. Как выяснилось, во время того, как 81-летняя хозяйка готовила завтрак, она перепутала масло с легковоспламеняющимся топливом. Произошла вспышка и женщина получила значительные ожоги. Сейчас она находится в ожоговом центре Харькова.