Главная Новости Криминал и происшествия Перепутала подсолнечное масло с зажигательной смесью
20.09.2018  10:59   

Перепутала подсолнечное масло с зажигательной смесью

В пригороде Харькова 81-летняя женщина по неосторожности едва не сожгла дом


// Facebook

19 сентября в 8:50 на номер «101» поступило сообщение о возгорании в жилом частном доме в селе Черкасская Лозовая Малоданиловской объединенной общины на ул. Кооперативной, 30.

К месту вызова было направлено сразу 2 пожарно-спасательные подразделения из Харькова. Когда спасатели прибыли, стало известно, что пожар уже ликвидировал неравнодушный сосед. На газовой плите горели продукты питания на площади 1 кв.м. Как выяснилось, во время того, как 81-летняя хозяйка готовила завтрак, она перепутала масло с легковоспламеняющимся топливом. Произошла вспышка и женщина получила значительные ожоги. Сейчас она находится в ожоговом центре Харькова.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  масло, ожоги, харьков, завтрак, невнимательность
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.08 Экономика и Промышленность Фальсификат молокопродуктов на Хароьковзине - следствие затяжного кризиса в отрасли 15.08 Медицина Смотрите на дату изготовления масла – и найдете фальсификат 11.08 Медицина На рынках Харькова выявлено опасное масло
 
 

Видео

Жилые дома города к концу сентября будут окончательно подготовлены к осенне-зимнему периоду
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 