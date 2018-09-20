На Сумской пойман подозрительный субъект с гранатой (ФОТО)

Странные персонажи Харькова: один бродит с опасным предметом в центре города, другой хранит лимонку во дворе.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 18 сентября около 22-00 во время патрулирования на улице Сумской в Харькове полицейские обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно.
В ходе осмотра у 37-летнего харьковчанина была обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГН с запалом УДО.
Боеприпас направлен на исследование.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают, как он попал в руки этого человека и зачем он ее хранил.
Под Харьковом отличился другой типаж.
Полицейские Волчанского отдела изъяли у жителя района гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.
Мужчина хранил боеприпас во дворе своего домовладения.
В тот же день граната была обезврежена специалистами взрывотехнического управления.
По фактам событий открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обоим мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.
Всего, с 1 сентября работниками полиции в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 31 уголовном правонарушении, связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия и взрывчатки.
В общем из незаконного оборота изъято 211 опасных предметов, из них 7 единиц оружия, почти 200 патронов, 4 гранаты, 2 единицы других боеприпасов и полкилограмма взрывчатых веществ.
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
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