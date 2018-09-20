Парочка иностранцев-грабителей перепутала Харьков с Диким Западом (ФОТО)

Преступники напали на жителя Первой столицы прямо у выхода из кафе.
Как сообщает ГУ Нацполиции, к правоохранителям обратился 30-летний харьковчанин.
Он сообщил, что отдыхал в кафе с малознакомыми гражданами. Когда заявитель собирался идти домой, мужчины начали угрожать физической расправой, отобрали деньги (700 гривен) и банковскую карточку.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Холодногорского отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский оперативно задержали злоумышленников.
Ими оказались 28-летний гражданин Республики Камерун, который прибыл в Харьков на обучение и 42-летний гражданин Республики Армения, который приехал в Украину в поисках работы.
Работники полиции установили, что иностранцы предварительно договорились отобрать у потерпевшего деньги.
Вещественные доказательства изъяты.
Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
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