20.09.2018 14:18

Парочка иностранцев-грабителей перепутала Харьков с Диким Западом (ФОТО)

Преступники напали на жителя Первой столицы прямо у выхода из кафе.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, к правоохранителям обратился 30-летний харьковчанин.

Он сообщил, что отдыхал в кафе с малознакомыми гражданами. Когда заявитель собирался идти домой, мужчины начали угрожать физической расправой, отобрали деньги (700 гривен) и банковскую карточку.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Холодногорского отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский оперативно задержали злоумышленников.

Ими оказались 28-летний гражданин Республики Камерун, который прибыл в Харьков на обучение и 42-летний гражданин Республики Армения, который приехал в Украину в поисках работы.



Работники полиции установили, что иностранцы предварительно договорились отобрать у потерпевшего деньги.

Вещественные доказательства изъяты.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.