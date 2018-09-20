20.09.2018 14:45

Погоня за вдрызг пьяным водителем на Павловом поле

Пьяный водила на «Infinity» безуспешно пытался убежать патрульных.



zachem.com.ua

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, 17 сентября, около 22 часов на улице 23 Августа патрульные увидели автомобиль "Infinity", водитель которого нарушил правила дорожного движения.



На законные требования патрульных остановиться водитель "Infinity" не реагировал, при этом создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения.

Через несколько минут погони, уже на проспекте Людвига Свободы 29/1 нарушителя ПДД удалось остановить, лишь заблокировав движение.



Во время общения с руководителем патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянение.

Результат - 2.05 промилле, что превышает допустимую норму (0,2 промилле) в 10 раз.



На водителя "Infinity" полицейские составили три административных протокола по ст. 122-2 "Невыполнение водителями требований об остановке" по ст. 126 управление транспортным средством без соответствующих документов и ст. 130 управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



В дальнейшем составлены админматериалы передадут на рассмотрение суда.