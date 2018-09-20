Полицейские Харькова оперативно задержали харьковчанина за развращение несовершеннолетних

В настоящее время 29-летнему жителю Шевченковского района сообщено подозрение по двум фактам домогательства к детям. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В Шевченковский отдел полиции с соответствующими заявлениями обратились родители двух несовершеннолетних девочек. Они сообщили, что неизвестный пытался развратить их дочерей. В обоих случаях приметы мужчины и способы совершения преступлений совпадали.
Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
В течение нескольких дней сотрудники сектора криминальной полиции установили личность подозреваемого и его местонахождение. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
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