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20.09.2018  17:47   

Стрельба и драка под Харьковом: задержанные участники конфликта подали 23 апелляции

Апелляционный суд Харьковской области назначил к рассмотрению апелляционные жалобы 23-х участников конфликта вокруг элеватора в посёлке Занки Змиевского района.


hk.npu.gov.ua

 Как сообщает Апелляционный суд, участники драки на элеваторе в Занках обжалуют меру пресечения.

«Рассмотрение апелляционных жалоб защитников, поданных в интересах 23 лиц, состоится 24 сентября 2018 года, начиная с 10.15 (первое дело) и до 15.45 (в отношении последнего подозреваемого), зал судебных заседаний №13, 1-й этаж», — сообщают в пресс-службе Апелляционного суда Харьковской области.

 Напомним, что 11 сентября, у элеватора, расположенного недалеко от железнодорожной станции «Занки», произошел конфликт со стрельбой с участием общественных активистов.

Источник:   Аппеляционный суд Харьковской области
 Тэги:  стрельба, харьков, драка, занки, элеватор
 
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