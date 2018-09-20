Стрельба и драка под Харьковом: задержанные участники конфликта подали 23 апелляции

Апелляционный суд Харьковской области назначил к рассмотрению апелляционные жалобы 23-х участников конфликта вокруг элеватора в посёлке Занки Змиевского района.
Как сообщает Апелляционный суд, участники драки на элеваторе в Занках обжалуют меру пресечения.
«Рассмотрение апелляционных жалоб защитников, поданных в интересах 23 лиц, состоится 24 сентября 2018 года, начиная с 10.15 (первое дело) и до 15.45 (в отношении последнего подозреваемого), зал судебных заседаний №13, 1-й этаж», — сообщают в пресс-службе Апелляционного суда Харьковской области.
Напомним, что 11 сентября, у элеватора, расположенного недалеко от железнодорожной станции «Занки», произошел конфликт со стрельбой с участием общественных активистов.
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
влажн.:
давл.:
ветер: