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20.09.2018  17:35   

В центре Харькова на пустой площади столкнулись авто (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия в центре Харькова никто не пострадал


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В результате дорожно-транспортного происшествия в центре Харькова никто не пострадал

По данным полиции, 20 сентября около 10:00 на улице Сумской, 37-е произошло ДТП без пострадавших.

По предварительной информации, участниками аварии стали автомобиль Honda и автомобиль Audi.

Патрульные собрали первичный материал ДТП, который будет передан в отдел розыска и дознания.

Источник:   патрульная полиция Харькова
 Тэги:  авто, харьков, дтп, площадь сободы, ауди, протокол
 
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