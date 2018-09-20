В центре Харькова на пустой площади столкнулись авто (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия в центре Харькова никто не пострадал
В результате дорожно-транспортного происшествия в центре Харькова никто не пострадал
По данным полиции, 20 сентября около 10:00 на улице Сумской, 37-е произошло ДТП без пострадавших.
По предварительной информации, участниками аварии стали автомобиль Honda и автомобиль Audi.
Патрульные собрали первичный материал ДТП, который будет передан в отдел розыска и дознания.
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
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