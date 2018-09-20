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20.09.2018  18:17   

Архитектор из пригорода Харькова погорела на взятках

Чиновница скоро предстанет перед судом.


rbc.ua

Как сообщает Прокуратура, ею передан в Купянский горрайонный суд обвинительный акт в отношении главного архитектора одного из райцентров Харьковщины.

Он подозревается в вымогательстве (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

«Начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковской области задержали 22 марта этого года во время получения неправомерной выгоды.  37-летняя женщина требовала и получила от предпринимателя 40 тыс. грн. за согласование технической документации по размещению двух МАФов.  Каждый киоск чиновница «оценила» в 20 000.  Архитектора разоблачили «на горячем» во время получения второго «транша», - рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин.
 
 Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  архитектор брал взятки, харьков
 
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