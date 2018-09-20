20.09.2018 18:17

Архитектор из пригорода Харькова погорела на взятках

Чиновница скоро предстанет перед судом.



rbc.ua

Как сообщает Прокуратура, ею передан в Купянский горрайонный суд обвинительный акт в отношении главного архитектора одного из райцентров Харьковщины.

Он подозревается в вымогательстве (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

«Начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковской области задержали 22 марта этого года во время получения неправомерной выгоды. 37-летняя женщина требовала и получила от предпринимателя 40 тыс. грн. за согласование технической документации по размещению двух МАФов. Каждый киоск чиновница «оценила» в 20 000. Архитектора разоблачили «на горячем» во время получения второго «транша», - рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин.



Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.