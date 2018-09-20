Главная Новости Криминал и происшествия «Mitsubishi» и «ВАЗ 2106» надолго остановили движение на Полтавском Шляхе
20.09.2018  18:48   

«Mitsubishi» и «ВАЗ 2106» надолго остановили движение на Полтавском Шляхе

Происшествие обошлось без жертв.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, сегодня, 20 сентября 2018 года, на улице  Полтавский шлях, 36, около 11:00 произошло ДТП.

По предварительной информации участникам происшествия стали автомобиль "Mitsubishi" и автомобиль "ВАЗ 2106".

 Вследствие ДТП никто нe пострадал.

 Участники от оформлeння события полицeйскими отказались.

Но движение было задержано на довольно продолжительное время.

Тэги:  дтп, харьков, полтавский шлях
 
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