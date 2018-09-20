«Mitsubishi» и «ВАЗ 2106» надолго остановили движение на Полтавском Шляхе

Происшествие обошлось без жертв.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, сегодня, 20 сентября 2018 года, на улице Полтавский шлях, 36, около 11:00 произошло ДТП.
По предварительной информации участникам происшествия стали автомобиль "Mitsubishi" и автомобиль "ВАЗ 2106".
Вследствие ДТП никто нe пострадал.
Участники от оформлeння события полицeйскими отказались.
Но движение было задержано на довольно продолжительное время.
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
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