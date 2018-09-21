Владельцев МАФ-ов защитили от вымогательства

Прокуратура области передала в Купянский районный суд обвинительный акт в отношении главного архитектора одного из райцентров Харьковщины, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Прокуратура области передала в Купянский районный суд обвинительный акт в отношении главного архитектора одного из райцентров Харьковщины, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
«Начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений одного из горсоветов Харьковской области задержали 22 марта этого года во время получения неправомерной выгоды. 37-летняя женщина требовала и получила от предпринимателя 40 тыс. грн. за согласование технической документации по размещению двух МАФов. Каждый киоск чиновница «оценила» в 20 000. Архитектора разоблачили «на горячем» во время получения второго «транша», - рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин.
Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.
Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
влажн.:
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ветер: