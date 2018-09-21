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21.09.2018  09:18   

Владельцев МАФ-ов защитили от вымогательства

Прокуратура области передала в Купянский районный суд обвинительный акт в отношении главного архитектора одного из райцентров Харьковщины, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).


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Прокуратура области передала в Купянский районный суд обвинительный акт в отношении главного архитектора одного из райцентров Харьковщины, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

«Начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений одного из горсоветов Харьковской области задержали 22 марта этого года во время получения неправомерной выгоды. 37-летняя женщина требовала и получила от предпринимателя 40 тыс. грн. за согласование технической документации по размещению двух МАФов. Каждый киоск чиновница «оценила» в 20 000. Архитектора разоблачили «на горячем» во время получения второго «транша», - рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, архитектор, харьков, задержание, взятка, купянск
 
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