Отцовская поножовщина: покинул в детстве, а взрослого - убил. Подозреваемого в убийстве сына взяли под стражу

Дергачевский районный суд области поддержал позицию прокуратуры и избрал для 66-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве собственного сына (ч. 1 ст. 115 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, трагедия в пгт. Золочев в августе этого года - накануне государственных праздников.
По данным следствия, мужчины выпивали вместе. Во время «застолья» 33-летний сын начал вспоминать отцу старые обиды, в частности, то, что после смерти матери он оставил его и других своих детей в интернате. Конфликты на этой почве между ними возникали и раньше. На этот раз нетрезвый отец в ответ на упреки схватил со стола нож и ударил им сына в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице на следующий день.
Сейчас досудебное расследование в производстве продолжается, проводятся все необходимые следственные действия. Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.
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Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
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