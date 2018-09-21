21.09.2018 10:45

Прокуратура вернула общине незаконно «приватизированный» лес

Начато расследование незаконной передачи в частную собственность 4 га леса стоимостью более 2 500 000. Грн.



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Дергачевский местная прокуратура начала уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшими должностными лицами районной государственной администрации (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, в 2009 году экс-чиновники передали 4 га земли в собственность 2 гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства. В дальнейшем на участки оформили госакты на право частной собственности.

По данным следствия, указанные участки выделили за счет земель лесного фонда, на отчуждение которых государством наложен мораторий. При этом их целевое назначение не менялось.

Противоправными действиями бывших чиновников государству нанесен почти 2,6 млн. грн. убытков.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас также решается вопрос о подаче судебных исков с целью возвращения земель государству.