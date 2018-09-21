21.09.2018 11:08

На дорогах Харькова очередная смертельная жертва ДТП (ФОТО)

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 41 ДТП. В результате аварий пострадали 4 человека, один погиб. Остановлено 5 водителей в не трезвом состоянии.



//hk.npu.gov.ua

20 сентября около 21.50 на проспекте Московском автомобиль «SsangYong Kyron» под управлением 21-летнего мужчины на пешеходном переходе в районе трамвайной остановки совершил наезд на 28-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая погибла.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. Следователем решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины.

Справка. За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 419 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 5 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.