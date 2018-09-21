На дорогах Харькова очередная смертельная жертва ДТП (ФОТО)

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 41 ДТП. В результате аварий пострадали 4 человека, один погиб. Остановлено 5 водителей в не трезвом состоянии.
20 сентября около 21.50 на проспекте Московском автомобиль «SsangYong Kyron» под управлением 21-летнего мужчины на пешеходном переходе в районе трамвайной остановки совершил наезд на 28-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая погибла.
Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. Следователем решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины.
Справка. За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 419 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 5 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.
Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
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давл.:
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