Пиротехники ликвидировали 189 боеприпасов времен Второй мировой войны

20 сентября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Чугуевском, Барвенковском и Изюмском районах области.
Всего было разминировано 189 боеприпасов, из которых 96 артснарядов разного калибра, 30 минометных мин, 43 гранаты РГД и Ф-1, а также 20 других взрывоопасных предметов.
Наибольшее количество взрывоопасных предметов была обнаружена в Барвенковском районе Харьковской области. Там, на окраине села Дмитровка, всеукраинской общественной организацией «Союз« Народная память »проводилась поисковая военно-мемориальная экспедиция« Барвенковский котел 1942 ». Во время раскопок в земле было обнаружено более 100 единиц боеприпасов времен Второй мировой войны. Для обезвреживания взрывоопасных предметов поисковики вызвали пиротехнический подразделение ГСЧС. К месту вызова были направлены пиротехники учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины. Они провели обследование территории и обнаружили 104 единицы взрывоопасных предметов, из которых 23 гранаты РГД-33, 16 гранат Ф-1, 11 минометных мин разного калибра, 31 артснаряд разного калибра, 3 реактивные снаряды и 20 других единиц взрывоопасных предметов. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках путем подрыва.
В тот же день пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области выезжала на вызов к Чугуевского района. Там, на дне реки Северский Донец возле пляжа урочища Фигуровка были обнаружены подозрительные предметы. Для поднятия их на поверхность и обследование дна реки были задействованы водолазы-пиротехники. Всего из водоема было изъято 26 боеприпасов времен Второй мировой войны, а именно 21 артснаряд калибров 45, 76 и 122 мм, и 5 минометных мин 82мм. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках путем подрыва.
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Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
влажн.:
давл.:
ветер: