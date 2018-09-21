21.09.2018 12:49

В Харькове задержан любитель вырывать сережки из ушей бабушек (ФОТО)

По данным следствия, на счету грабителя 5 фактов совершения имущественных преступлений и нанесение телесных повреждений.



hk.npu.gov.ua

Как сообщаите ГУ Нацполиции, в августе в Основянский отдел полиции поступило несколько заявлений от женщин. По их словам, на территории района к ним подходил незнакомец и вырывал из ушей золотые сережки.

Также незнакомец пытался завладеть мобильным телефоном одной из пострадавших, женщина оказала ему сопротивление и получила телесные повреждения.



Замначальника Основянского ОП Елена Хивренко отметила, что во время отработки территории оперативники отдела задержали 33-летнего гражданина, причастного к преступлениям. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Он находится под стражей.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч.3 ст.15 ч.2 ст.186 (покушение на грабеж) и ст.128 (неосторожное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание до 6 лет лишения свободы.