В Харькове задержан любитель вырывать сережки из ушей бабушек (ФОТО)

По данным следствия, на счету грабителя 5 фактов совершения имущественных преступлений и нанесение телесных повреждений.
Как сообщаите ГУ Нацполиции, в августе в Основянский отдел полиции поступило несколько заявлений от женщин. По их словам, на территории района к ним подходил незнакомец и вырывал из ушей золотые сережки.
Также незнакомец пытался завладеть мобильным телефоном одной из пострадавших, женщина оказала ему сопротивление и получила телесные повреждения.
Замначальника Основянского ОП Елена Хивренко отметила, что во время отработки территории оперативники отдела задержали 33-летнего гражданина, причастного к преступлениям. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Он находится под стражей.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч.3 ст.15 ч.2 ст.186 (покушение на грабеж) и ст.128 (неосторожное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит наказание до 6 лет лишения свободы.
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Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
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