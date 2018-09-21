21.09.2018 13:39

Аномальная жара и халатность продолжает уничтожать экосистему Харьковщины

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 21 выезд на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора. Из них 2 выезда в г.. Харькове и 19 в области. Их общая площадь составила около 10 га.



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Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.

«Помните, что только высокая культура обращения с огнем, соблюдение правил пожарной безопасности избавит вас от беды и страдания, которые приносят пожары. Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101»» - предупреждает на своих страницах в соцсетях земляков ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.